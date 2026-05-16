Открытое горение ликвидировано при пожаре на АЗС в Пятигорске

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Специалисты потушили открытое горение при пожаре после взрыва на АЗС в Пятигорске (Ставропольский край), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в субботу.

В сообщении отмечается, что проводится проливка и разбор конструкций.

На месте работают порядка 60 человек и 29 единиц техники.

Как сообщалось, в субботу на газовой автозаправке в Пятигорске при разгрузке автомобиля-газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, причина - нарушение техники безопасности. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. Пострадали шесть человек, они госпитализированы. В расположенном неподалеку от заправки многоквартирном доме в нескольких квартирах выбиты стекла. Конструкции здания не пострадали.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью, инцидент произошел на заправке "Росгаз".

СУ СКР по региону по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура Ставрополья проводит проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности.