Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону кризис вокруг Ирана

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, говорится в сообщении, размещенном в субботу в канале Кремля в мессенджере Макс.

"Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договорённостей при должном учёте интересов всех государств региона", - сказано в сообщении.

Стороны выразили "обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях". "Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов", - подчеркивается в сообщении.

Путин "поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта", отмечается в сообщении.

Владимир Путин Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян ОАЭ
