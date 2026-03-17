Иностранные туристы из-за ближневосточного конфликта аннулируют туры в РФ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Многие иностранные туристы аннулируют забронированные туры в РФ из-за закрытия аэропортов стран Персидского залива, через которые они планировали лететь транзитом, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В "Интуристе" констатируют, что сразу после начала кризиса последовала волна аннуляций, которая продолжается до сих пор. С аннуляцией туров столкнулись и в "Тари тур". "Три группы туристов из Индии, которые планировали лететь через ОАЭ, аннулировали туры на март. Остальные брони пока что держатся", - говорится в сообщении.

По данным Ассоциации, большинство путешественников из Азии летели в Россию транзитом через крупные хабы Персидского залива, прежде всего Дубай и Абу-Даби. Перебои в работе этих аэропортов автоматически сказываются на бронированиях.

Как рассказали в туркомпаниях, российские отели и транспортные компании чаще всего аннулируют брони без штрафов, учитывая форс-мажорный характер обстоятельств.

В "Интуристе" добавили, что переносить забронированные для иностранцев туры на другие даты бессмысленно, так как они часто привязаны к конкретным событиям или природным явлениям. Например, таковы туры для наблюдения северного сияния в Мурманске, которое уже нельзя будет увидеть после начала апреля.

После начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля аэропорты стран Персидского залива сначала закрылись полностью, а затем начали работу в ограниченном режиме. Это привело к отмене сотен международных рейсов.

Ранее в АТОР сообщили, что туроператоры вернули домой всех своих иностранных туристов, которые оказались в РФ на момент начала конфликта.

Хроника 28 февраля – 17 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Все застрявшие в РФ из-за войны в Иране организованные интуристы вернулись домой

