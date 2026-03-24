Поиск

Туроператоры РФ сообщили о вывозе всех застрявших в третьих странах транзитных туристов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские туроператоры вывезли из зарубежных стран всех своих туристов, которые попали туда на транзитных рейсах через хабы Ближнего Востока и не смогли вернуться в срок после начала конфликта 28 февраля, сообщает во вторник Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Еще на прошлой неделе вывезли всех туристов, застрявших в третьих странах из-за отмены рейсов арабских перевозчиков. Также у нас есть туристы, которые отправились в Таиланд, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку и Бали на рейсах арабских авиакомпаний - в основном, по заранее, еще до начала конфликта, купленным билетам. Расписание рейсов постоянно корректируется, мы ежедневно с ними на связи, информируем об изменениях полетной программы", - рассказала директор по связам с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.

Как отметил генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов, последние туристы туроператора из третьих стран уже вывезены. "Они отдыхали на Шри-Ланке. Вернули людей домой еще в прошлую пятницу. Сейчас всех с билетами через ближневосточные хабы вывозят либо через другие страны - мы меняем их билеты, либо прямыми рейсами российских авиакомпаний. Сам на днях вылетал авиакомпанией Etihad Airways через Абу-Даби, все стыковки прошел нормально", - сказал он.

В компании ITM group также не осталось застрявших где-либо туристов, сейчас туроператор работает с новыми заявками и аннуляциями.

"Есть выжидающие пассажиры, которые планируют воспользоваться действующими выписанными билетами на арабских перевозчиках. Но и с ними ведем активное общение по альтернативам. По авиакомпаниям, объявившим о возможности вынужденного возврата с датами вылета вплоть до конца марта, предлагаем туристам переориентироваться на другую полетную программу: через Ташкент, Алма-Ату или Китай. Если альтернативы не устраивают по цене или логистике, предлагаем другое направление. Сейчас это Китай, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка, Занзибар, Сейшелы", - говорит руководитель отдела разработки продукта Надежда Бондарева.

В компании "Русский Экспресс" также сообщили о возвращении домой всех туристов, включая транзитных. Клиенты с билетами на стыковочные рейсы на более далекие даты пока занимают преимущественно выжидательную позицию и не спешат аннулировать туры.

Как сообщалось, после начала конфликта Израиля, США и Ирана 28 февраля около 10 тыс. российских туристов, которые вылетели на отдых в страны Юго-Восточной Азии и на острова Индийского океана рейсами ближневосточных перевозчиков, не смогли в срок вернуться домой. Они столкнулись с большими сложностями при возвращении, чем туристы, застрявшие в странах Персидского залива, которые к середине марта вернулись в Россию.

Хроника 28 февраля – 24 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
РСТ Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

