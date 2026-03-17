Мужчина в Крыму обстрелял полицейских, четыре человека ранены

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Мужчина открыл огонь по четырем полицейским, которые пришли к нему в дом в Крыму для проведения оперативно-розыскных мероприятий, они ранены, сообщили в Главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю во вторник.

"Замначальника районного отдела уголовного розыска, оперуполномоченный и двое прикомандированных сотрудников полиции прибыли к домовладению в селе Стефановка для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Хозяин домовладения, не желая допускать представителей закона в жилище, несколько раз выстрелил в них из ружья, причинив стражам порядка множественные ранения", - говорится в канале следственного управления в Max.

В управлении уточнили, что 49-летний мужчина после того, как открыл огонь по полицейским, поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение. Его обезвредили прибывшие сотрудники полиции и Росгвардии. Инцидент произошел 16 марта.

Как сообщило МВД по Крыму в своем канале в Max, полицейские прибыли к домовладению мужчины для изъятия из незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств. Злоумышленник бросил в сторону сотрудников МВД неустановленное взрывное устройство, оно сдетонировало, затем открыл огонь из гладкоствольного ружья. Полицейские открыли ответный огонь, мужчина получил ранения.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательстве на жизнь сотрудников МВД в целях воспрепятствования их законной деятельности) УК РФ. Следствие готовится предъявить подозреваемому обвинение и обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

Раненным полицейским оказана медицинская помощь, их жизни сейчас ничего не угрожает. В МВД по Крыму уточнили, что один сотрудник госпитализирован, троим оказана разовая медпомощь.

Крым СКР МВД РФ
