В Крыму арестован обвиняемый в стрельбе по полицейским при обыске

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Киевский суд Симферополя арестовал до 16 мая жителя Стефановки Джанкойского района, который 16 марта обстрелял полицейских, пришедших к нему домой с обыском, и ранил четверых, сообщило управление СКР по Крыму и Севастополю.

Арестованному предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников полиции в целях воспрепятствования их законной деятельности (ст. 317 УК).

СК установил, что к обвиняемому 16 марта пришли шесть полицейских, чтобы изъять из незаконного оборота огнестрельное оружие, взрывчатые устройства и вещества. Хозяин дома бросил в них ручную осколочную гранату, "затем открыл огонь из гладкоствольного ружья", а также "с помощью зажигательной смеси он поджег свою машину и попытался сжечь дом".

Обвиняемый был ранен ответным огнем, сейчас он находится в больнице, как и один из раненных им полицейских. Задержали его, когда уже прибыло подкрепление из сотрудников сотрудники полиции и Росгвардии. У обвиняемого изъяли оружие и патроны.

Крым СКР Джанкой Джанкойский район Киевский суд Стефановка
