Генпрокуратура отметила выполнение всех заданий ГОЗ в 2025 году в полном объеме

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов в оборонно-промышленном комплексе Андрей Гуришев заявил в Совете Федерации, что в 2025 году задания гособоронзаказа были выполнены в полном объеме.

"По итогам 2025 года все задания государственного оборонного заказа по поставке в войска вооружения, военной техники, средств поражения, экипировки, вещевого имущества, выполнены (...) в полном объеме, а по некоторым номенклатурным позициям и перевыполнены", - сказал он.

По его словам, положительные тенденции по выполнению ГОЗ прослеживаются и в 2026 году.

Совфед рассматривает рекомендовать ли Гуришева на должность прокурора Петербурга.

Генпрокуратура Петербург Андрей Гуришев Совет Федерации
