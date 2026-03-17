Группировка "Север" продолжает расширять полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" оттесняет украинские подразделения от госграницы РФ, продолжает расширять коридор безопасности в своей зоне ответственности, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Север" ежедневно продвигаются вперед, вытесняя противника все дальше от государственной границы, расширяя коридор безопасности для мирных жителей", - говорится в сообщении министерства обороны.

Ранее во вторник в ежедневной сводке ведомства сообщалось, что в ходе активного наступления подразделения группировки взяли под контроль село Сопычь в Сумской области.

По информации министерства, наступать штурмовым подразделениям помогали артиллерийские расчеты, которые наносили удары по огневым точкам и опорным пунктам украинской армии.

"Закрепившись в населенном пункте, военнослужащие группировки войск "Север" провели зачистку более трехсот зданий, подвальных помещений, а также прилегающей территории", - сообщили в Минобороны РФ.

16 марта начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие группировки продолжают создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.