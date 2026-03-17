Матвиенко призывает решить проблему отмен пригородных поездов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету палаты парламента по экономической политике совместно с Минтрансом РФ разобраться с проблемой, которая привела к массовой отмене пригородных поездов в ряде регионов.

"Тему пригородного железнодорожного транспорта надо отдельно рассмотреть вместе с Минтрансом и подойти системно. Иначе недовольства граждан наберемся столько!" - сказала Матвиенко в ходе встречи сенаторов с министром транспорта Андреем Никитиным.

Так она отреагировала на слова первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Ивана Абрамова, который отметил, что с 1 января вступил в силу приказ ФАС об изменении методики расчета платы за аренду железнодорожного подвижного состава, что привело к существенному увеличению расходов пригородных компаний.

"Соответственно, для компенсации требуются еще более значительные средства региональных бюджетов. У нас в Совет Федерации поступило коллективное обращение Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей о массовой отмене пригородных поездов. Только в Воронеже 27 маршрутов таких отменили, а предложенные альтернативы не всегда устраивают граждан", - сообщил Абрамов.

По его словам, комитет направил запрос Никитину в связи с этой проблемой и ждет скорейшего ответа.

В свою очередь, Матвиенко отметила, что проблему надо решать совместно, так как региональных бюджетов на все не хватает.

"Удорожание, подорожание, растут размеры субсидий, которые должен регион выделять", - сказала она.

"Какие бы красивые поезда и хорошо оборудованные вагоны, с чаем, с кофе, дальнего следования не ходили, но каждый день в электричках сотни тысяч людей едут и костерят нашу власть за то, что и вагоны некомфортабельные, и не всегда чистые, и не всегда регулярные, а сейчас еще и отменяют", - сказала спикер СФ.

Он подчеркнула, что "эта проблема имеет серьезные последствия на перспективу", и призвала решать ее сообща. "Давайте вместе отнесемся к этому серьезно", - сказала Матвиенко.