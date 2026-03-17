Сотрудники "Росатома" не пострадали в результате обстрела АЭС "Бушер" в Иране

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Среди сотрудников "Росатома" нет пострадавших в результате обстрела территории АЭС "Бушер" в Иране во вторник, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Сегодня в 18:11 по московскому времени был нанесен удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала Госкорпорации "Росатом" нет", - приводит пресс-служба госкопорации слова Лихачева.

"Радиационная обстановка на площадке - в норме. Это - первый зафиксированный удар по территории АЭС с начала конфликта", - добавил глава "Росатома".

Как сообщалось, территория станции "Бушер" подверглась обстрелу во вторник около 19:00 по местному времени.

13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США не собираются атаковать АЭС в Иране.

В настоящее время на территории атомной станции продолжают работать 480 сотрудников "Росатома".

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (энергоблоки II и III на 2,1 тыс. МВт суммарно).