"Росатом" готовится к третьему этапу эвакуации персонала, работающего на АЭС "Бушер" в Иране

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Росатом" приступил к подготовке третьего этапа эвакуации сотрудников АЭС "Бушер" в Иране, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Сейчас там остаются около 480 наших товарищей. Идут приготовления третьей по счету эвакуации персонала", - приводит пресс-служба "Росатома" слова Лихачева во вторник.

Как сообщалось, территория станции подверглась обстрелу во вторник около 19:00 по местному времени.

В настоящее время с территории атомной станции "Бушер" эвакуированы 250 сотрудников "Росатома" и членов их семей.

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (энергоблоки II и III на 2,1 тыс. МВт суммарно).

Алексей Лихачев Бушер АЭС Иран Росатом
Иран сообщил о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер"

