Центризбирком примет около ста нормативных актов к думским выборам

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Центризбирком России примет около 100 документов к сентябрьским выборам депутатов Госдумы, сообщила на заседании комиссии председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Это первые документы, связанные с подготовкой и проведением грядущей федеральной кампании по выборам депутатов Госдумы. Всего нам предстоит принять около 100 нормативных документов", - сказала она.

На заседании 18 марта ЦИК принял постановление "О перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых политическими партиями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Госдумы".

"Это один из важнейших документов, которые ЦИК принимает в ходе подготовки к кампании. Он содержит 63 формы, 30 из которых обязательны, и принять которые мы должны в соответствии с законом", - отметила Памфилова.

По ее словам, в документе "учтены все изменения, которые произошли в избирательном законодательстве за прошедший период времени".

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва планируется с 18 по 20 сентября.