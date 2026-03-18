Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Александровка в ДНР

Нанесено поражение украинским вооружённым формированиям в районах ряда населённых пунктов Харьковской области и ДНР

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль посёлок Александровка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освобождён населённый пункт Александровка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, в ходе боёв военнослужащими группировки "Запад" нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, двух батальонов беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Осиново, Великая Шапковка, Грушевка, Боровая Харьковской области, Яцковка и Красный Лиман (ДНР).

Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, говорится в сводке.