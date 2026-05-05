Власти Петербурга предупредили о возможных ограничениях интернета 9 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ограничения интернета вероятны в Петербурге во время мероприятий в День Победы, сообщил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин журналистам во вторник.

"Возможно, будут ограничения (интернета - ИФ), возможно их не будет. Все будет зависеть от складывающейся обстановки. Будет ли ограничение интернета, пока не известно, но, скорее всего, в период проведения мероприятий, - да", - сказал Равин.

Он отметил, что Дворцовая площадь на время парада будет перекрыта для посетителей, но пешеходные зоны на Невском проспекте будут доступны, и люди смогут беспрепятственно проходить к себе домой.

Ранее сообщалось, что ограничения мобильного интернета в Москве с 5 и по 9 мая.

День Победы Петербург
