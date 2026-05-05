Два человека погибли и 32 пострадали в результате атаки БПЛА на Чувашию

Повреждены 28 многоквартирных домов, введен режим ЧС, сообщил глава региона Олег Николаев

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о двух погибших и 32 пострадавших в результате атаки БПЛА на регион во вторник.

"Сегодня Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом - самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Мы скорбим вместе с вами. Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок", - написал он в своем канале в Мах.

По его словам, большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой. Тем, кто остается в стационарах, оказывается вся необходимая помощь.

"Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции - оставаться там опасно. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях", - добавил Николаев.

Он отметил, что для всех, кто нуждается в жилье, развернуты три пункта временного размещения.

"Мною принято необходимое решение: на заседании оперативного штаба введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям. Республика окажет семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку - этот вопрос на моем особом контроле", - сообщил глава региона.

В ночь на 5 мая БПЛА атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром во вторник Николаев заявил о повторных ударах в Чебоксарах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2026 года Военная операция на Украине
Олег Николаев Чувашия Чебоксары
