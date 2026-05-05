Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами

Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рязанский областной суд на заседании во вторник утвердил решение Скопинского районного суда о замене наказание в виде лишения свободы осужденному за коррупцию бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову принудительными работами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

Ранее решение Скопинского суда обжаловала прокуратура, в связи с чем оно не вступило в законную силу.

"На судебном заседании было принято решение оставить постановление районного суда в силе, апелляцию прокуратуры отклонить. Неотбытая часть наказания Маркелову заменена на принудительные работы", - пояснил собеседник агентства.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 годы, был задержан в апреле 2017 года.

24 февраля 2021 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода отправил его на 13 лет в колонию строгого режима, а также назначил штраф в 235 млн рублей, лишил госнаград.

Маркелов обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285), незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Свою вину он не признал.

Кроме того, Маркелов незаконно обеспечил свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета на сумму около 9 млн рублей.