Песков не стал обсуждать идею Госсовета Татарстана запретить говорить о виновности до решения суда

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не могут озвучить свою позицию до федеральных законодателей относительно инициативы Госсовета Татарстана запретить говорить о виновности людей или компаний до решения суда.

"Я не могу говорить о какой-то позиции до того, как сами наши законодатели рассмотрят подобные инициативы, это целиком и полностью их прерогатива", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в среду на соответствующий вопрос журналистов.

Госсовет Татарстана ранее внес в Госдуму законопроект, который предусматривает ограничение распространения в СМИ сведений о виновности человека или компании до решения суда.