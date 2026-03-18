Глава комитета ГД опроверг внесение в Думу проекта о запрете "обвинительной" информации в СМИ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Инициатива, предлагающая запретить распространять в СМИ обвинительную информацию до вступления в силу решения суда, не внесена в Госдуму, а была направлена на рассмотрение в Совет законодателей, заявил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Некоторые средства массовой информации несколько вольно интерпретировали новость о том, что этот законопроект якобы внесён в Госдуму, это не так, процедурно он не внесён, а вынесен на рассмотрение в профильной комиссии Совета Законодателей. Это другой орган, он консультативный", - сказал Боярский в среду в беседе с Дума ТВ.

По его словам, комиссии Совета Законодателей предложено представить заключение на инициативу до 22 апреля.

"В Государственную думу инициатива не поступала, поэтому приступить к работе над ней комитет возможности не имеет", - подчеркнул Боярский.

Ранее Госсовет Татарстана направил в Совет законодателей проект законодательной инициативы, которая предлагает закрепить в законе понятие "обвинительная информация" и запретить её распространение в СМИ и публичных ресурсах до вступления судебного решения в силу. За нарушение такого запрета предлагается ввести административный штраф до 300 тыс. рублей для граждан, до 700 тыс. рублей для должностных лиц и до 2 млн рублей для юрлиц.