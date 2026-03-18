Патрушев заявил, что предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Конвоирование торгового флота кораблями ВМФ РФ, размещение на судах спецсредств защиты и возможность запрашивать сопровождение судов мобильными огневыми группами предусматриваются в качестве мер по обеспечению безопасности судоходства, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Рассматривается возможность через капитанов портов запрашивать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами. Сейчас прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты. Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ".

"В режиме реального времени обрабатывается информация обо всех морских объектах, ведущих экономическую деятельность, для предотвращения угроз внезапного нападения на пункты базирования, порты, корабли и суда", - заявил он.

Помощник президента отметил, что также осуществляется досмотр судов, прибывающих из-за рубежа, определен порядок оперативного взаимодействия судовладельцев с администрациями морских портов, усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах России.

"Все чаще отмечаем, что политико-дипломатические и правовые меры далеко не всегда срабатывают для противодействия развернутой Западом кампании против российского судоходства. В случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран, нами будут выработаны дополнительные меры", - сообщил Патрушев.