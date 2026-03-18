Патрушев заявил, что предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Конвоирование торгового флота кораблями ВМФ РФ, размещение на судах спецсредств защиты и возможность запрашивать сопровождение судов мобильными огневыми группами предусматриваются в качестве мер по обеспечению безопасности судоходства, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Рассматривается возможность через капитанов портов запрашивать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами. Сейчас прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты. Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ".

"В режиме реального времени обрабатывается информация обо всех морских объектах, ведущих экономическую деятельность, для предотвращения угроз внезапного нападения на пункты базирования, порты, корабли и суда", - заявил он.

Помощник президента отметил, что также осуществляется досмотр судов, прибывающих из-за рубежа, определен порядок оперативного взаимодействия судовладельцев с администрациями морских портов, усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах России.

"Все чаще отмечаем, что политико-дипломатические и правовые меры далеко не всегда срабатывают для противодействия развернутой Западом кампании против российского судоходства. В случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран, нами будут выработаны дополнительные меры", - сообщил Патрушев.

Николай Патрушев ВМФ РФ
Новости

Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

 Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%

Выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90%

В I чтении принят проект о строительстве в заповедниках объектов обороны

 В I чтении принят проект о строительстве в заповедниках объектов обороны

Не планирующих ребенка россиянок рекомендовали направлять на консультацию психолога

 Не планирующих ребенка россиянок рекомендовали направлять на консультацию психолога

Дума приняла в I чтении проект об изменении условий выдачи патентов мигрантам

 Дума приняла в I чтении проект об изменении условий выдачи патентов мигрантам

В РФ прорабатывают поручение Путина о возможности ухода с газового рынка Европы

Песков не стал обсуждать идею Госсовета Татарстана запретить говорить о виновности до решения суда

 Песков не стал обсуждать идею Госсовета Татарстана запретить говорить о виновности до решения суда

Сенаторы одобрили запрет выдворения из России служивших в российской армии иностранцев

Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

 Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 857 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8715 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
