В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что принципы украинского урегулирования, озвученные ранее президентом Владимиром Путиным, в полной мере акцентируются российской стороной в контактах с заинтересованными странами.

"Эта наша позиция носит принципиальный характер и в полной мере акцентируется российской стороной в диалоге со всеми заинтересованными государствами", - сказал Галузин в интервью "Известиям".

Конкретной даты и места новой встречи РФ, США и Украины пока нет. До конца не сформулирована и повестка дня, отметил он.

Летом 2024 года Путин сформулировал принципы украинского урегулирования. Среди них - обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан, признание Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей субъектами РФ, отмена западных санкций.