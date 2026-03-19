Правительство РФ рассмотрит изменения в закон о присяжных заседателях

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - На заседании правительства РФ в четверг будут рассмотрены изменения в федеральный закон "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроект направлен на упрощение процедуры составления списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции", - говорится в сообщении.

Также в повестке заседания правительства проекты федеральных законов "О внесении изменений в статью 41 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" и Федеральный закон "О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации"" и "О внесении изменений в статью 1386 Бюджетного кодекса Российской Федерации".

"Законопроекты направлены на оптимизацию механизма реализации отдельными категориями граждан прав на получение мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых за счёт средств субъектов Российской Федерации", - отмечается в сообщении.