Жительница Ставрополья пострадала при атаке БПЛА

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Атака беспилотников отражена в Ставропольском крае, есть пострадавший, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"На Ставрополье отразили массированную воздушную атаку. Повреждений важной инфраструктуры нет. К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение. Угрозы жизни нет, с ней работают медики", - написал Владимиров в мессенджере Мах.

Губернатор уточнил, что в Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий. Городские службы приступают к устранению последствий. В местах падения обломков беспилотников работают соответствующие ведомства.

В ночь на четверг Владимиров сообщал, что силы ПВО отражали атаку БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 марта 2026 года Военная операция на Украине
Ставропольский край БПЛА пострадавшая
Новости по теме

Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины на паузе

 Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины на паузе

Новосибирский губернатор назвал меры по ликвидации заболеваний скота "абсолютно необходимыми"

В результате атаки БПЛА на Севастополь есть погибший, двое ранены

Обломки БПЛА упали во дворе в Краснодаре, пострадавших нет

В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

 В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

Над Севастополем уничтожены 14 беспилотников

Три воздушные цели сбиты над морем в Севастополе

Россия реализует программу по созданию подлодок пятого поколения

 Россия реализует программу по созданию подлодок пятого поколения

Законопроект о регулировании ИИ в РФ вынесен на общественное обсуждение

Что произошло за день: cреда, 18 марта
