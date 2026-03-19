Жительница Ставрополья пострадала при атаке БПЛА

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Атака беспилотников отражена в Ставропольском крае, есть пострадавший, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"На Ставрополье отразили массированную воздушную атаку. Повреждений важной инфраструктуры нет. К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение. Угрозы жизни нет, с ней работают медики", - написал Владимиров в мессенджере Мах.

Губернатор уточнил, что в Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий. Городские службы приступают к устранению последствий. В местах падения обломков беспилотников работают соответствующие ведомства.

В ночь на четверг Владимиров сообщал, что силы ПВО отражали атаку БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска.