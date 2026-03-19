"Росатом" предупредил о последствиях возможной аварии на АЭС "Бушер" в Иране

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Возможная авария на АЭС "Бушер" в Иране может привести к распространению радиации на большое количество стран на Ближнем Востоке, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Если произойдет инцидент, он будет, минимум, регионального масштаба и коснется большого количества стран, находящихся на Ближнем Востоке (...)Никому из участников конфликта не избежать воздействия радиации, если произойдет серьезная авария", - сказал Лихачев в четверг журналистам.

Глава "Росатома" призвал лидеров стран, участвующих в конфликте на Ближнем Востоке, не повторять прямые удары по территории действующего блока на АЭС "Бушер" в Иране. "Лидеры стран, парламентарии должны сыграть свою роль в этом. Должны сделать все, чтобы не повторилось даже риска, даже намека на возможные прямые удары по территории действующего блока", - отметил он.

"У руководства вооруженных сил США и Израиля, мы это точно знаем, есть координаты и действующего блока, и строящегося блока (АЭС), и социальных объектов. Они обладают очень точно этой информацией, понимают, где действующий блок, где строящийся, где просто живут люди", - добавил Лихачев.

17 марта территория АЭС "Бушер" подверглась обстрелу. В ночь на 18 марта Лихачев сообщил, что "Росатом" приступил к подготовке третьего этапа эвакуации сотрудников АЭС "Бушер" в Иране. В настоящее время на станции остаются 480 сотрудников "Росатома".

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (энергоблоки II и III на 2,1 тыс. МВт суммарно).