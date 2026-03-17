Иран сообщил о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Территория АЭС "Бушер" подверглась обстрелу, никто из сотрудников не пострадал, сообщает Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) во вторник.

"Попадание вражеского снаряда по территории АЭС "Бушер" не привело к материальному и техническому ущербу или ранениям", - говорится в сообщении организации.

В нем отмечается, что удар был нанесен по территории АЭС во вторник около 19:00 по местному времени (18:30 по Москве). Более подробных данных не приводится.