Дума поручила Счетной палате выявить возможности сокращения бюджетных расходов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла постановление, в котором рекомендовала Счетной палате (СП) РФ при предварительном аудите формирования федерального бюджета уделить особое внимание выявлению возможности сокращения бюджетных ассигнований, а также обоснованности проектируемых объемов расходов по отдельным направлениям.

Документ был подготовлен к годовому отчету СП, который состоялся в парламенте в четверг.

Документ был подготовлен к годовому отчету СП, который состоялся в парламенте в четверг.

Госдума также предлагает СП считать приоритетным контроль за использованием федеральных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение технологического суверенитета, продолжить экспертизу нормативных актов по вопросам социальных гарантий военнослужащих. Помимо этого, СП рекомендуется провести аудит расходования бюджетных средств на улучшение состояния дорожной сети, аудит мероприятий по созданию новых мест в дошкольных образовательных организациях, а также анализ пилотных проектов по внедрению новых систем оплаты труда работников бюджетного сектора.

Федеральным органам исполнительной власти рекомендуется обеспечить приоритетное рассмотрение предложений СП, подготовленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

