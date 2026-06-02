Что произошло за день: вторник, 2 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ раскрыла операцию по внедрению шпионского ПО в мобильные устройства российских высокопоставленных чиновников. Среди прочего оно позволяло прослушивать переговоры, получать звук и видео "обстановки вблизи электронных устройств".

- Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ОПК, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам Украины.

- "Лента" приобретает сеть гипермаркетов "О'КЕЙ". Сделка структурирована без денежной составляющей - "Лента" принимает на себя долговые обязательства компании.

- Россельхознадзор запретил ввоз из Армении баклажанов, картофеля, сухофруктов и плодов семечковых культур. Кроме того, запрещен транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС.

- Мирра Андреева вышла в полуфинал "Ролан Гаррос" - 2026. Россиянка обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю со счетом 6:0, 6:3.

- Anthropic подала заявку на IPO, опередив OpenAI. Детали планируемого размещения, которое может стать одним из крупнейших в истории, пока не раскрываются.

- Российских фехтовальщиков допустили до международных турниров с флагом и гимном. Они смогут воспользоваться этой возможностью уже на чемпионате мира в Гонконге 22-30 июля.