В ЛНР ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Продажа бензина на автозаправочных станциях Луганской Народной Республики ограничена до 20 литров в одни руки в связи с увеличением спроса на топливо, сообщили в правительстве региона.

"В связи с увеличением спроса на топливо принято решение о введении ограничений на АЗС Республики - не более 20 литров в руки", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в канале правительства ЛНР в мессенджере Мах.

Как заявили в правительстве республики, по результатам мониторинга, проведенного в ЛНР, зафиксировано значительное увеличение спроса на горючее в регионе. Министр энергетики и угольной промышленности республики Константин Роговенко сказал, что с учетом текущих запасов и роста спроса со стороны населения "существует риск возникновения дефицита" топлива в регионе.

"Ограничения носят временный характер и будут отменены после улучшения ситуации с поставками ГСМ на территорию республики", - добавили в правительстве ЛНР.