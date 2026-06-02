В МИД РФ заявили о продолжении диалога между Москвой и Вашингтоном

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон продолжают диалог по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях, последняя такая встреча состоялась на прошлой неделе, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров.

"Диалог между МИД России и Госдепартаментом США по устранению "раздражителей" не прекращается и ведется на уровне профильных экспертов на регулярной, системной основе. К слову, последняя подобная встреча состоялась неделю назад", - сказал Гусаров в интервью журналу "Международная жизнь".

По словам дипломата, "результаты есть, и они осязаемые".

"Главное - удалось стабилизировать на удовлетворительном в целом уровне функционирование загранучреждений России и США, предотвратив их фатальный сбой, на грани которого они балансировали в период "оледенения" при администрации Байдена. Тем не менее, на фоне многочисленных нерешенных задач работы еще непочатый край", - отметил Гусаров.

Он также напомнил, что "в контактах с американцами наши дипломаты неизменно ставят ребром безальтернативность возврата нам конфискованной российской дипломатической собственности и возобновления прямого авиасообщения между Россией и США". "Рассчитываем, что в Вашингтоне рано или поздно осознают, что решение этих узловых задач разблокирует движение на многих других перспективных треках двустороннего диалога. Это, в свою очередь, принесет выгоду и для самих США", - заявил дипломат.