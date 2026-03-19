Поиск

СКР сообщил о задержании сотрудников "Мособлгаза" по делу о взятках

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пять действующих и бывших сотрудников АО "Мособлгаз" задержаны по подозрению в получении от коммерсантов взяток на сумму более 9 млн рублей за выдачу документов для подключения к сетям газораспределения, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Установлено, что с марта 2023 по июль 2025 года начальник управления развития газовых сетей АО "Мособлгаз" вместе с подчиненной - ведущим инженером - получили через посредников от представителей коммерческих организаций в общей сложности более 10 взяток на общую сумму более 9 млн рублей за положительное рассмотрение и выдачу технических условий для подключения к сетям газораспределения, а также увеличения объемов потребляемого газа", - говорится в сообщении СКР в мессенджере Max в четверг.

В связи с этим, отметили в ведомстве, "предъявлены обвинения 15 фигурантам, пятеро из которых - действующие и бывшие сотрудники газовой организации, а остальные - представители коммерческих структур".

"В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взяток, даче взяток и посредничестве во взяточничестве (пп. "а, в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, пп "а", "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ)", - заявили в СКР.

Там добавили, что оперативное сопровождение дела осуществляется сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области, а также УЭБиПК ГУ МВД по Московской области.

СКР Мособлгаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

