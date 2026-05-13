Сергей Алексашенко оштрафован на 50 тысяч рублей за фейки об армии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы заочно признал бывшего замминистра финансов и бывшего первого зампредседателя Банка России Сергея Алексашенко (признан в России иноагентом) виновным в совершении административного правонарушения.

"Суд назначил Алексашенко наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд установил, что на одном из сайтов была размещена видеозапись с участием Алексашенко, где он излагает факты, дискредитирующие Вооруженные силы России. Бывшего чиновника привлекли по части 1 статьи 20.3.3 КоАП). Заседание проходило без участия Алексашенко.

Алексашенко был замминистра финансов с 1993 по 1995 годы, а с 1995 по 1998 - первым зампредом ЦБ.