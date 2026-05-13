Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Суд Евросоюза удовлетворил иск российского бизнесмена Михаила Гуцериева против продления против него ряда европейских санкций до февраля 2026 года.

В постановлении суда поясняется, что дело касается санкций, которые ЕС вводит против Белоруссии с 2004 года. Эти меры, как утверждают в Брюсселе, продиктованы предполагаемыми нарушениями демократии, верховенства закона и прав человека. 24 февраля 2025 года Совет ЕС продлил санкции до 28 февраля 2026 года. Истец, в свою очередь, потребовал от суда исключить его из этого санкционного списка.

Суд пришел к выводу, что в Брюсселе "совершили ошибку", когда пришли к выводу, что Гуцериев все еще получает личную выгоду от контактов с властями Белоруссии и продолжает поддерживать их действия.

Суд постановил отменить продление санкций в отношении бизнесмена и обязал Совет ЕС оплатить судебные издержки.

