В Думу внесен проект о защите арестованных за рубежом россиян с помощью военных

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, в котором прописана возможность экстерриториального использования по решению президента РФ формирований Вооруженных сил России для защиты россиян.

"Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" и федеральный закон "Об обороне", предусматривающие в том числе возможное экстерриториальное использование по решению президента Российской Федерации формирований Вооруженных сил РФ для защиты граждан Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в базе данных Госдумы в четверг.

Согласно документу, "законопроект разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава Организации Объединенных Наций".

Согласно действующей статье 8 федерального закона "О безопасности", президент принимает в соответствии с российским законодательством меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными либо межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации или основам публичного правопорядка РФ.

Законопроект №1181659-8 внесен правительством РФ и размещен в базе законодательной деятельности Госдумы в четверг.