Бывший глава ЗАТО Звездный городок арестован по делу о взятках

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Суд арестовал экс-главу ЗАТО Звездный городок, обвиняемого в получении взяток, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в четверг.

В четверг в ведомстве сообщили, что бывшему главе ЗАТО Звездный городок предъявлено обвинение в получении еще шести взяток.

Ранее его обвиняли в получении 365 тыс. рублей за беспрепятственную приемку работ по обустройству дошкольного учреждения. По решению суда бывший руководитель округа был помещен под домашний арест.

В ходе расследования была установлена причастность главы муниципалитета к новым эпизодам. Так, в период с 2023 по 2025 год он вместе со своим первым заместителем получили от четырех предпринимателей лично и через посредников шесть взяток за общее покровительство по контрактам, связанным с благоустройством территории и ремонтом муниципальных зданий и сооружений. Общая сумма взяток составила 9 млн 970 тыс. рублей.

Следствие ходатайствовало перед судом об аресте экс-главы ЗАТО Звездный городок. Остальным соучастникам соответствующие обвинения уже предъявлены и меры пресечения избраны, добавили в подмосковном главке СКР.

СКР Московская область Звездный городок
