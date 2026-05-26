Шесть человек погибли на пожаре в Омской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в селе Юрьевка в Омской области, в котором погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка, сообщает СУ СКР по региону.

"Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери, двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, проводится осмотр дома, допросы соседей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин пожара.

Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.

Омский губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале принес соболезнования родным и близким погибших.

"Поставил главе района Александру Владимировичу Сухоносову задачу выехать на место и оказать необходимую помощь. Министру труда и социального развития региона Ирине Павловне Варнавской поручил оказать меры поддержки", - написал глава региона.

