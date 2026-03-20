Москва пока не сформулировала позицию по участию в созданном США Совете мира

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия пока не сформулировала позицию по поводу участия в созданном США Совете мира, заявил газете "Известия" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По этому вопросу позиция пока не сформирована", - приводит издание слова Пескова.

Газета напоминает, что Совет мира был учрежден в январе как элемент американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Уже на этапе утверждения устава формат совета был существенно изменен. В документе исчезло прямое упоминание Газы, а миссия совета стала трактоваться значительно шире - как содействие обеспечению устойчивого мира в регионах, затронутых конфликтами. Это вызвало настороженность у ряда стран, увидевших в проекте попытку создать альтернативный международный механизм вне рамок ООН, отмечает издание.