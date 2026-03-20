Поиск

Москва пока не сформулировала позицию по участию в созданном США Совете мира

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия пока не сформулировала позицию по поводу участия в созданном США Совете мира, заявил газете "Известия" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По этому вопросу позиция пока не сформирована", - приводит издание слова Пескова.

Газета напоминает, что Совет мира был учрежден в январе как элемент американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Уже на этапе утверждения устава формат совета был существенно изменен. В документе исчезло прямое упоминание Газы, а миссия совета стала трактоваться значительно шире - как содействие обеспечению устойчивого мира в регионах, затронутых конфликтами. Это вызвало настороженность у ряда стран, увидевших в проекте попытку создать альтернативный международный механизм вне рамок ООН, отмечает издание.

Дмитрий Песков РФ Совет мира США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Досрочный период ЕГЭ-2026 пройдет в России с 20 марта по 20 апреля

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 28 марта

Посольство РФ обеспокоено "языковыми патрулями" в Киргизии, заставляющими переходить с русского на киргизский

Что произошло за день: четверг, 19 марта

В Думу внесен проект о защите арестованных за рубежом россиян с помощью военных

Директор ФСБ заявил, что в РФ усилят защиту фигур уровня генерала Алексеева

Генпрокурор поручил проверить, как осуждённые коррупционеры проходят службу в зоне СВО

Суды по искам прокуроров за год обратили в доход РФ имущество коррупционеров на 1,6 трлн руб.

Путин призвал прокуроров не допускать избыточных проверок бизнеса

Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

