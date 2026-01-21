Более 10 стран согласились на участие в предложенном Трампом "Совете мира"
Премьер Великобритании планирует отказаться
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Более 10 стран подтвердили свое участие в предложенном президентом США Дональдом Трампом "Совете мира", сообщает CBS News со ссылкой на источники.
"Более 10 стран подписали соглашение о присоединении к "Совету мира" президента Трампа для Газы", - заявили они.
При этом CBS News уточняет, что публично приглашение приняли пока только пять стран - ОАЭ, Белоруссия, Марокко, Венгрия и Канада.
В Белом доме заявили, что страны могут внести $1 млрд, чтобы продлить срок участия c трех лет до постоянного членства.
По словам одного из собеседников телеканала, некоторые страны внесут гораздо меньший вклад, возможно, около $20 млн.
Один американский чиновник сообщил телеканалу, что сбор средств для восстановления сектора Газа будет отдельной работой.
Другой собеседник заявил CBS News, что Трамп хочет провести церемонию подписания соглашения о создании совета на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг.
Как сообщил один из источников телеканала, на данный момент Франция не намерена давать положительный ответ США.
Между тем Financial Times пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер также планирует отказаться от участия в совете.
Британские официальные лица заявили изданию, что Стармер не собирается вступать в организацию, которая взимает солидный членский взнос за постоянное место. Кроме того, премьера Великобритании смущает приглашение в совет президента России Владимира Путина.
Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашение в совет, некоторые в качестве членов-основателей. Среди лидеров, получивших такие приглашения, в частности, числятся лидеры России, Белоруссии, Венгрии, Италии, Бразилии, Индии, Турции. Первым председателем совета стал Трамп.
Частью органиации также являются исполнительный комитет и исполнительный совет по сектору Газа. В оба органа, помимо прочих, входят госсекретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Также под руководством совета будет действовать Палестинский национальный комитет по управлению сектором Газа, которому получено управлять анклавом. Комитет возглавил бывший вице-премьер Палестинской национальной администрации Али Шаат.