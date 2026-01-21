Поиск

Более 10 стран согласились на участие в предложенном Трампом "Совете мира"

Премьер Великобритании планирует отказаться

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Более 10 стран подтвердили свое участие в предложенном президентом США Дональдом Трампом "Совете мира", сообщает CBS News со ссылкой на источники.

"Более 10 стран подписали соглашение о присоединении к "Совету мира" президента Трампа для Газы", - заявили они.

В миреТрамп заявил, что не нужно отказываться от ООНЧитать подробнее

При этом CBS News уточняет, что публично приглашение приняли пока только пять стран - ОАЭ, Белоруссия, Марокко, Венгрия и Канада.

В Белом доме заявили, что страны могут внести $1 млрд, чтобы продлить срок участия c трех лет до постоянного членства.

По словам одного из собеседников телеканала, некоторые страны внесут гораздо меньший вклад, возможно, около $20 млн.

Один американский чиновник сообщил телеканалу, что сбор средств для восстановления сектора Газа будет отдельной работой.

В РоссииМосква прояснит в контактах с США инициативу создания Совета мира по ГазеЧитать подробнее

Другой собеседник заявил CBS News, что Трамп хочет провести церемонию подписания соглашения о создании совета на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг.

Как сообщил один из источников телеканала, на данный момент Франция не намерена давать положительный ответ США.

Между тем Financial Times пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер также планирует отказаться от участия в совете.

Британские официальные лица заявили изданию, что Стармер не собирается вступать в организацию, которая взимает солидный членский взнос за постоянное место. Кроме того, премьера Великобритании смущает приглашение в совет президента России Владимира Путина.

В миреСША планируют распространить работу Совета мира на всю планетуЧитать подробнее

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашение в совет, некоторые в качестве членов-основателей. Среди лидеров, получивших такие приглашения, в частности, числятся лидеры России, Белоруссии, Венгрии, Италии, Бразилии, Индии, Турции. Первым председателем совета стал Трамп.

Частью органиации также являются исполнительный комитет и исполнительный совет по сектору Газа. В оба органа, помимо прочих, входят госсекретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Также под руководством совета будет действовать Палестинский национальный комитет по управлению сектором Газа, которому получено управлять анклавом. Комитет возглавил бывший вице-премьер Палестинской национальной администрации Али Шаат.

США Дональд Трамп Совет мира
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 10 стран согласились на участие в предложенном Трампом "Совете мира"

Трамп не поедет на переговоры в формате G7 в Париже на этой неделе

Дмитриев назвал переговоры с США в Давосе очень конструктивными

Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

 Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

Трамп заявил, что спас НАТО от отправки на "свалку истории"

 Трамп заявил, что спас НАТО от отправки на "свалку истории"

Турция ведет переговоры c Chevron о совместной разведке нефти и газа

Банк Англии считает, что действия Трампа могут негативно повлиять на финстабильность в Британии

В Финляндии планируют к концу года построить забор на границе с Россией

Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США

 Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США

ЕК готовит соглашение с Индией о зоне свободной торговли на четверть мирового ВВП
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });