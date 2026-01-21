Более 10 стран согласились на участие в предложенном Трампом "Совете мира"

Премьер Великобритании планирует отказаться

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Более 10 стран подтвердили свое участие в предложенном президентом США Дональдом Трампом "Совете мира", сообщает CBS News со ссылкой на источники.

"Более 10 стран подписали соглашение о присоединении к "Совету мира" президента Трампа для Газы", - заявили они.

При этом CBS News уточняет, что публично приглашение приняли пока только пять стран - ОАЭ, Белоруссия, Марокко, Венгрия и Канада.

В Белом доме заявили, что страны могут внести $1 млрд, чтобы продлить срок участия c трех лет до постоянного членства.

По словам одного из собеседников телеканала, некоторые страны внесут гораздо меньший вклад, возможно, около $20 млн.

Один американский чиновник сообщил телеканалу, что сбор средств для восстановления сектора Газа будет отдельной работой.

Другой собеседник заявил CBS News, что Трамп хочет провести церемонию подписания соглашения о создании совета на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг.

Как сообщил один из источников телеканала, на данный момент Франция не намерена давать положительный ответ США.

Между тем Financial Times пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер также планирует отказаться от участия в совете.

Британские официальные лица заявили изданию, что Стармер не собирается вступать в организацию, которая взимает солидный членский взнос за постоянное место. Кроме того, премьера Великобритании смущает приглашение в совет президента России Владимира Путина.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашение в совет, некоторые в качестве членов-основателей. Среди лидеров, получивших такие приглашения, в частности, числятся лидеры России, Белоруссии, Венгрии, Италии, Бразилии, Индии, Турции. Первым председателем совета стал Трамп.

Частью органиации также являются исполнительный комитет и исполнительный совет по сектору Газа. В оба органа, помимо прочих, входят госсекретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Также под руководством совета будет действовать Палестинский национальный комитет по управлению сектором Газа, которому получено управлять анклавом. Комитет возглавил бывший вице-премьер Палестинской национальной администрации Али Шаат.