Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы

Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Минпросвещения РФ сообщили, что направили в Минцифры предложение с перечнем образовательных сайтов и цифровых сервисов для включения в "белый список", чтобы сохранить непрерывность образовательного процесса в периоды замедления или отсутствия доступа к интернету.

"В случаях замедления доступа к сети Интернет одна из важнейших задач - обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других категорий граждан к необходимым образовательным платформам. Для этого сформирован перечень ресурсов, доступ к которым гарантированно сохраняется. Мы предлагаем включить в него сервисы Минпросвещения России", - приводятся слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова в сообщении, размещенном в официальном канале министерства в Max.

В частности, министерство предлагает включить в "белый список" официальный сайт и сервисы ведомства, цифровые помощники ученика, педагога и родителя, Единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования "Цифровая образовательная среда ДПО", конструкторы рабочих программ, учебных планов и основной образовательной программы.

Кроме того, в предлагаемый перечень входят порталы "Земский учитель" и "Усыновление в Российской Федерации", федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей "Растимдетей.рф", информационный портал "Десятилетие детства".

"Ресурсы из "белого списка" функционируют в периоды замедления или отсутствия доступа к сети Интернет, в том числе на мобильных устройствах", - напомнили в министерстве.

