Кассация оставила без изменения первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) оставил без удовлетворения жалобу жителя Каменска-Уральского (Свердловская область), признанного виновным по административному делу о поиске экстремистского контента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Седьмой кассационный суд судебный акт оставил без изменения, жалобу - без удовлетворения", - отметил собеседник агентства.

По его словам, жалобу подавали сам житель Каменска-Уральского и его защитник.

Как сообщалось, 10 декабря прошлого года мировой судья судебного участка № 2 Красногорского судебного района Каменска-Уральского признал 20-летнего местного жителя виновным по ст. 13.53 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, и назначил ему штраф в размере 3 тыс. рублей.

Эта первое в РФ подобное административное дело, статья начала действовать в России с 1 сентября 2025 года.

Дело было заведено из-за поиска уральцем изображений значков и шевронов батальона, признанного экстремистским. Молодой человек не признавал вину.

