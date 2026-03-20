Что случилось этой ночью: пятница, 20 марта

США обновили лицензию на операции с нефтью из РФ, Израиль начал новую волну ударов по Тегерану, в "белые списки" могут включить образовательные ресурсы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США обновили генеральную лицензию на операции с российской нефтью. Она разрешает продажу до 11 апреля уже загруженной на танкеры нефти, но не распространяется на сделки с Кубой, КНДР, Ираном. Они остаются под запретом.

- Еврокомиссия не планирует пересматривать сроки отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ), заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она также высказала мнение, что развитие альтернативных источников энергии поможет избавиться от волатильных цен.

- Армия обороны Израиля начала новую волну авиаударов по объектам в Тегеране. Телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что атаке с воздуха подверглись восточные районы иранской столицы.

- Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы. Их перечень направлен в Минцифры.

- США в ближайшие дни перебросят на Ближний Восток 11‑е экспедиционное подразделение морской пехоты численностью не менее 2,2 тыс. человек, сообщил NBC со ссылкой на источники.

- Росавиация продлила ограничение на полеты в Израиль и Иран и использование их воздушного пространства до 28 марта.

- Польша планирует в 2027 году ввести в эксплуатацию первый сегмент электронной системы охраны на границе с Украиной, заявил главный комендант погранстражи Роберт Баган.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });