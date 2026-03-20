Минтранс планирует в конце марта снять ледовые ограничения на Балтике

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ограничения судоходства в Финском заливе в связи с ледовой обстановкой планируется отменить в конце марта, сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай.

"В конце месяца мы, скорее всего, ледовые ограничения будем снимать", - сказал Пошивай.

"Росатом" ранее сообщил, что атомный ледокол "Сибирь", работавший в Финском заливе для обеспечения бесперебойной работы порта Приморск, завершил миссию и возвращается в Мурманск.

"Мы его (судно) отпустили, потому что в этом уже необходимости нет, ситуация нормализовалась и "Сибирь" ушла на Севморпуть", - отметил Пошивай.

Как сообщалось, период ледокольных проводок на Балтике начался в первых числах января. На фоне сложной ледовой обстановки грузоотправители РФ столкнулись с замедлением экспортных отправок. "Росатом" передислоцировал с Севморпути на Балтику универсальный атомный ледокол "Сибирь", также была организована переброска линейного ледокола "Мурманск".