Путин назначил в новый состав Центризбиркома пять членов, включая Эллу Памфилову

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О членах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", в новый состав Центризбиркома вошли пять членов комиссии, включая его нынешнего председателя Эллу Памфилову.

"Назначить членами Центральной избирательной комиссии РФ: Борисова Игоря Борисовича, Бударину Наталью Алексеевну, Лопатина Антона Игоревича, Памфилову Эллу Александровну, Сысоева Анатолия Владимировича", - говорится в указе.

В текущем году образован новый состав комиссии на ближайшие пять лет, он приступит к работе в конце марта. Первое заседание нового состава ЦИК будет носить организационный характер. На нем члены комиссии тайным голосованием изберут председателя, зампредседателя и секретаря Центризбиркома.

В составе комиссии 15 членов с правом решающего голоса, из них пять человек назначаются президентом России; пять - Советом Федерации (из числа кандидатур, предложенных региональными парламентами и высшими должностными лицами субъектов РФ) и еще пять - Госдумой (из числа кандидатур, предложенных депутатами, фракциями и другими депутатскими объединениями).

Совет Федерации 4 марта текущего года в результате голосования наделил полномочиями пятерых членов нового состава ЦИК РФ по сенаторской квоте. Все они - члены нынешнего состава Центризбиркома: Николай Булаев, Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина, Евгений Шевченко и Павел Андреев.

На заседании 11 марта Госдума проголосовала за назначение представленных фракциями пяти кандидатур на должности членов ЦИК РФ. Так, членами комиссии стали: от "Единой России" - Константин Мазуревский; от КПРФ - Евгений Колюшин; от ЛДПР - Василина Кулиева; от "Справедливой России" - Николай Левичев; от "Новых людей" - Алена Булгакова.

Членами ЦИК РФ, назначенными в марте 2021 года по президентской квоте, были Элла Памфилова, Павел Андреев, Игорь Борисов, Наталья Бударина, Андрей Шутов.

Памфилова возглавляет ЦИК с 2016 года. Ее первый срок на посту председателя Центризбиркома продлился до 2021 года, второй срок - с 2021 по март 2026 года.