Поиск

Что произошло за день: пятница, 20 марта

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке, смерть Чака Норриса, выведение из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ на экспорт, гибель официального представителя КСИР

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б. п. - до 15%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила широкий консенсус вокруг этого решения, хотя были предложения и о шаге на 100 б.п., и о паузе. Она назвала существенными факторами неопределенности изменение внешних условий и возможное уточнение параметров бюджетного правила.

- Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ на экспорт, что привело к потере примерно $20 млрд годового дохода, сообщает QatarEnergy.

- Через Ормузский пролив с начала марта смогли пройти 99 коммерческих судов.

- Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США 21 марта, но надеется на возобновление трехстороннего формата, заявили в Кремле.

- Власти Белоруссии готовятся заключить с американцами большую сделку, в ней будут отражены вопросы из повестки переговоров, заявил Александр Лукашенко.

- Владимир Путин назначил в новый состав Центризбиркома пять членов, включая нынешнего председателя Эллу Памфилову.

- Официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции Али Мохаммад Наини погиб в результате авианалета.

- Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. О причинах смерти не сообщается. Накануне актера госпитализировали на Гавайях.

- Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев дисквалифицирован на четыре матча за поведение во время матча РПЛ против ЦСКА. Он взял в руки покинувший поле мяч и выбил его на трибуны, после этого произошла массовая драка.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

