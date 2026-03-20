В Думу внесено на ратификацию соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об одобрении соглашения между правительствами РФ и Никарагуа о военном сотрудничестве.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство также постановило внести в Госдуму проект Федерального закона "О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Никарагуа о военном сотрудничестве".

Официальным представителем правительства России при рассмотрении палатами Федерального собрания назначен заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков.

Соглашение между странами было заключено 22 сентября 2025 года и месяц спустя размещено на официальном портале правовой информации. Оно предусматривает участие в военных учениях и присутствие на них в качестве наблюдателей, визиты военной авиации, а также заходы военных кораблей и судов.

В соглашении говорится, что Россия и Никарагуа договорились вести сотрудничество по следующим направлениям: совместная подготовка войск, комплектование вооруженных сил, применение войсками вооружения и военной техники, материально-техническое обеспечение, обмен опытом и информацией в рамках противодействия идеологии экстремизма и международному терроризму, обучение и подготовка кадров.

Согласно документу, сотрудничество также предусмотрено в области радиационной, химической и биологической защиты, воздушно-десантной подготовки, технического обеспечения сил и радиоэлектронной и информационной борьбы.

"Настоящее соглашение заключается на 5 лет и автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения соответствующего периода, не уведомит по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие", - говорится в документе.