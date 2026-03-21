В Роспотребнадзоре сообщили о стабильной эпидситуации с менингитом в РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор следит за сообщениями о вспышке менингита среди молодых людей в Англии, эпидситуация по менингококковой инфекции в РФ стабильная, сообщили в ведомстве.

"Для диагностики заболевания применяются отечественные высокочувствительные тест-системы, позволяющие оперативно определять менингококк и серогруппу возбудителя", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме проводят оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и мире по заболеваемости менингококковой инфекцией. В частности, Роспотребнадзор следит за сообщениями о вспышке менингита среди молодых людей в Англии.

Как сообщили в ведомстве, зафиксирована вспышка заболеваемости менингококковой инфекцией в Кентербери графства Кент, Великобритания. В период с 13 по 17 марта Агентство по здравоохранению Великобритании выявило 27 случаев менингита среди студентов Кентского университета и старшеклассников из местных средних школ, посещавших ночной клуб Club Chemistry, где с 5 по 7 марта проводились массовые мероприятия.

Лабораторно подтверждено 15 случаев заболевания. Шесть случаев заражения были подтверждены как вызванные бактерией Neisseria meningitidis группы B. По неофициальным данным, двое заболевших скончались.

