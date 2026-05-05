Движение общественного транспорта возобновлено в Чебоксарах

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения движения общественного транспорта, введенные ранее в Чебоксарах, сняты, сообщает Минтранс Чувашии в своем канале в мессенджере Мах во вторник.

"Движение общественного транспорта в Чебоксарах восстановлено. Все маршруты выходят на линию и будут следовать согласно установленному расписанию", - говорится в сообщении.

О приостановке движения стало известно утром во вторник.

В ночь 5 мая беспилотники атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ Чувашии. По данным Минздрава региона, пострадали три человека. Позднее глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам.

Из-за сохраняющейся беспилотной угрозы школы и техникумы Чувашии были переведены на дистанционное обучение, в Чебоксарах развернуты оперштаб и ПВР.

Власти Чувашии рассматривают возможность ввести режим ЧС республиканского характера.

Позднее СКР в своем канале в мессенджере Мах сообщил о погибших при атаке БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ.