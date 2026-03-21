Над Калужской областью сбито за ночь 24 БПЛА

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В ночь на субботу над Калужской областью было ликвидировано 24 украинских беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 24 БПЛА над территориями Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Мещовского, Мосальского, Сухиничского, Юхновского муниципальных округов и Куйбышевского района, а также на окраинах города Калуги и города Обнинска", - написал Шапша в своем канале в мессенджере Max.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил губернатор.