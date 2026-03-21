Два человека ранены после атаки БПЛА в Уфе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Два человека получили легкие травмы в результате атаки беспилотников в Уфе, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в субботу.

"Очередная атака БПЛА на Башкортостан. Беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. В результате произошло возгорание утеплителя. Прибывшие пожарные МЧС оперативно ликвидировали огонь. Два строителя получили легкие травмы, госпитализация не потребовалась", - написал Хабиров в своем канале в Мax.