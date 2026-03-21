Путин поздравил иранских лидеров с праздником Навруз

Президент РФ подчеркнул, что Москва остается другом и партнером Тегерана

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил Верховному руководителю Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану поздравления по случаю праздника Навруз, сообщил сайт Кремля.

"Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана", - говорится в сообщении.

Президент России также направил поздравления по случаю весеннего праздника Навруз президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

"В поздравлениях отмечен высокий уровень двусторонних отношений с указанными государствами СНГ и выражена уверенность в том, что взаимовыгодные многоплановые связи с ними будут и впредь успешно развиваться", - отмечается в сообщении.