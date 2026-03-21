Путин поздравил иранских лидеров с праздником Навруз

Президент РФ подчеркнул, что Москва остается другом и партнером Тегерана

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил Верховному руководителю Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану поздравления по случаю праздника Навруз, сообщил сайт Кремля.

"Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана", - говорится в сообщении.

Президент России также направил поздравления по случаю весеннего праздника Навруз президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

"В поздравлениях отмечен высокий уровень двусторонних отношений с указанными государствами СНГ и выражена уверенность в том, что взаимовыгодные многоплановые связи с ними будут и впредь успешно развиваться", - отмечается в сообщении.

Владимир Путин
Изъятие скота в крупных хозяйствах Новосибирской области из-за пастереллеза завершено

Единые линейки учебников по языкам республик России разрабатывают для школ

Семь землетрясений произошло у берегов Камчатки за сутки

Над Курской областью за сутки сбили семь беспилотников

Смоленский губернатор сообщил об уничтожении за ночь 20 БПЛА

Снег в Москве в некоторых районах может сохраниться в начале апреля

Два человека ранены в Саратове после атаки БПЛА

Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу примерно 140 млн баррелей иранской нефти

Снежный покров сохраняется на большей части территории России

Пара стратегических бомбардировщиков США вылетела из Британии в направлении Ирана

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 937 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8737 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
