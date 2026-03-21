Над Воронежской областью уничтожено семь БПЛА

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении семи украинских беспилотников над несколькими районами.

Беспилотники были сбиты дежурными силами ПВО в небе над четырьмя районами области, написал глава региона в своем канале в Мах. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 283 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, включая Воронежскую область.