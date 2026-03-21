Военные нейтрализовали 54 беспилотника ВСУ над девятью регионами РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 7:00 до 14:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотника самолетного типа над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

По данным военного ведомства, дроны нейтрализованы над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан.

Ранее Минобороны сообщало, что дежурными средствами ПВО с 23:00 пятницы до 7:00 субботы над регионами РФ перехвачены и уничтожены 283 беспилотника ВСУ.